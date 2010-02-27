Кадры анимации персонажа

Требуется профессиональный человек, который по предоставленным растровым скриншотам, определяющим серии движений персонажей сделает такие же кадры в векторе и отдаст их обратно в виде исходников Adobe Illustrator, причем в каждый персонаж Вами будут добавлены какие - то свои оригинальные решения, навеянные Вашим талантом художника. Эти решения обязаны придать эталону, который мы предоставим, Вашу собственную стилистику в каждом кадре. Стиль изображений - техногенный, движение псевдо-трехмерных металлических конструкций.