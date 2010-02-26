Создание флеш-заставки

Требуется сделать небольшую флеш заставку:

2 таба с информацией, 2 анимационных персонажа – можно переключаться между ними, анимация выдается рандомно. Анмиация персонажей готова, исходник в FLA будут предоставлены.

Желательно будет сделать админку, чтобы контентом в заставке можно было бы просто управлять.

Интересует стоимость и сроки подобной разработки, с указанием ссылки на ваше соотвествующее портфолио (флеш-программирование).