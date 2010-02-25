Сделать резиновую флеш.

Есть флеш шапки сайта, ее необходимо чуть-чуть подредактировать и сделать резиновой, что бы в зависимости от разрешения экрана она растягивалась на весь экран. Флеш сейчас в большом формате около 2000 по ширине. Интересует возможность выполнения. Один делал, но резиновость не получилась.