Необходима Flash каруселька для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт16 заявок267 просмотров

Необходима крутилка для сайта как тут http://www.jungstil.de/akn/home.htm (посредине).

На етот дизайн http://st.free-lance.ru/users/roling/upload/f_4b82492e15d5b.jpg (вместо логотипа редбула, немирова и др.)

Оставляйте свои предложения со сроками и бюджетом. А также ссылки на портфолио. Бюджет минимальный.

P.S. Предложения без сроков и бюджета рассматриваться не будут. Писать только в проекте.

15 лет назад
Rowling
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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