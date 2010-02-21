Создать анимированную заставку для сайта

В рамках проекта по разработке сайта необходимо создать анимированную во флеше заставку (ролик). Ролик должен будет отображаться на весь экран при переходе не второстепенную страницу "Миссия компании" (привязка к сайту не входит в задачу).

Предполагаемый сценарий:

На черном экране появляться небольшая точка в середине экрана. В этой точке должно создаваться, визуально, напряжение, она может изменить цвет и, в результате, она должна взрываться с множеством разлетающихся осколков во все стороны. Осколки рассеиваются и на экране, появляется логотип компании. Ролик должен занимать буквально секунд 15. В противном случае может получиться перегруз.

Сценарий можно доработать.

Сначала нам нужно выбрать подходящего исполнителя, поэтому хотелось бы увидеть предлагаемый вами уровень работы (желательно с похожими элементами) и стоимость. Не помешает демонстрация своей идеи (можно в личном сообщении).

Логотип и фирменный стиль будет предоставлен сразу после того, как договоримся.