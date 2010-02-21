Добрый день. Нужен дизайнер для разработки баннеров и еще некоторых элементов дизайна страниц. Местонахождение Киев. Другие города не интересны, подробности при личной встрече.
Анимация 2Д
Добрый
нужна анимация для одной игры под телефон.
работа не сложная примерно на 10 часов работы не больше.
интересуют только люди у которых есть опыт.
нужна анимация 2 людей (рисунок человека уже есть) и анимация ходьбы / атаки / и как умирает.
а также нужно нарисовать примерно 7 оружии + мелкие детали
если будет желание то будет работа для того чтоб сделать еще пару простых фонов.
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