Анимация 2Д

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок258 просмотров

Добрый

нужна анимация для одной игры под телефон.

работа не сложная примерно на 10 часов работы не больше.

интересуют только люди у которых есть опыт.

нужна анимация 2 людей (рисунок человека уже есть) и анимация ходьбы / атаки / и как умирает.

а также нужно нарисовать примерно 7 оружии + мелкие детали

если будет желание то будет работа для того чтоб сделать еще пару простых фонов.

15 лет назад
delivered
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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