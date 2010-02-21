Анимация 2Д

Добрый

нужна анимация для одной игры под телефон.

работа не сложная примерно на 10 часов работы не больше.

интересуют только люди у которых есть опыт.

нужна анимация 2 людей (рисунок человека уже есть) и анимация ходьбы / атаки / и как умирает.

а также нужно нарисовать примерно 7 оружии + мелкие детали

если будет желание то будет работа для того чтоб сделать еще пару простых фонов.