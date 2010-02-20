Разработка баннеров

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Закрыт4 заявки233 просмотра

Добрый день.

Нужен дизайнер для разработки баннеров и еще некоторых элементов дизайна страниц.

Местонахождение Киев.

Другие города не интересны, подробности при личной встрече.

15 лет назад
Nikolas85
Николай 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров