На удаленную работу СРОЧНО требуется человек, который хорошо умеет рисовать в программе Flash. Образование,пол и опыт не важны. Главное ваше умение понять по телефону или при встрече, то что я хочу видеть в flash-роликах и красиво это изобразить. Flash-ролики короткие, от 4 до 8 секунд. Оплата по договоренности.