Flash-ролики

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт10 заявок273 просмотра

На удаленную работу СРОЧНО требуется человек, который хорошо умеет рисовать в программе Flash. Образование,пол и опыт не важны. Главное ваше умение понять по телефону или при встрече, то что я хочу видеть в flash-роликах и красиво это изобразить. Flash-ролики короткие, от 4 до 8 секунд. Оплата по договоренности.

15 лет назад
renay
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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