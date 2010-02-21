Отрисовка и анимация 2 кнопок

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрытнет заявок152 просмотра

Нужно отрисовать и заставить двигаться сюжети на 2-х кнопках.

Кнопоки с рисунками (как спичечный коробок размещены в центральной части главной страницы сайта, предполагается 8 кнопок и столько сюжетов) с названиями наших услуг.

Когда наведешь курсор, рисунок оживает.

На кнопке с названием «Бурение скважин на воду» мужичок на фоне коттеджа с коловоротом (как для лунок) бурит скважину, рядом пустое ведро лежит. Если будет уместно, можно дорисовать цветы увяли .

На кнопке с названием «Фильтра и очистка воды» тот-же мужичонка, на все том-же фоне дома, С одной банки, с мутной водой переливает через марлю в банку с чистой водой. Если уместно за спиной бьет фонтан.

очень нравится анимация с шаленой белкой, на сайте http://santehnika.com.ua/

15 лет назад
shuraskif
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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