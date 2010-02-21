Нужно сделать или найти реалистичный эффект снопа искр от болгарки(анимированного). примерно как здесь http://s39.radikal.ru/i086/0905/b0/54e2433317ca.jpg Требования: 1.Эффект должен быть в виде клипа, который можно будет в дальнейшем спокойно повернуть -увеличить ...
Отрисовка и анимация 2 кнопок
Нужно отрисовать и заставить двигаться сюжети на 2-х кнопках.
Кнопоки с рисунками (как спичечный коробок размещены в центральной части главной страницы сайта, предполагается 8 кнопок и столько сюжетов) с названиями наших услуг.
Когда наведешь курсор, рисунок оживает.
На кнопке с названием «Бурение скважин на воду» мужичок на фоне коттеджа с коловоротом (как для лунок) бурит скважину, рядом пустое ведро лежит. Если будет уместно, можно дорисовать цветы увяли .
На кнопке с названием «Фильтра и очистка воды» тот-же мужичонка, на все том-же фоне дома, С одной банки, с мутной водой переливает через марлю в банку с чистой водой. Если уместно за спиной бьет фонтан.
очень нравится анимация с шаленой белкой, на сайте http://santehnika.com.ua/
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