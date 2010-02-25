Добрый нужна анимация для одной игры под телефон. работа не сложная примерно на 10 часов работы не больше. интересуют только люди у которых есть опыт. нужна анимация 2 людей ...
Эффект снопа искр
Нужно сделать или найти реалистичный эффект снопа искр от болгарки(анимированного).
примерно как здесь http://s39.radikal.ru/i086/0905/b0/54e2433317ca.jpg
Требования:
1.Эффект должен быть в виде клипа, который можно будет в дальнейшем спокойно повернуть -увеличить -уменьшить.
2.Флеш не выше 8-й версии.
3. Искры должны быть как можно более реалистичными.
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