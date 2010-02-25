Эффект снопа искр

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен1 заявка315 просмотров

Нужно сделать или найти реалистичный эффект снопа искр от болгарки(анимированного).

примерно как здесь http://s39.radikal.ru/i086/0905/b0/54e2433317ca.jpg

Требования:

1.Эффект должен быть в виде клипа, который можно будет в дальнейшем спокойно повернуть -увеличить -уменьшить.

2.Флеш не выше 8-й версии.

3. Искры должны быть как можно более реалистичными.

Оплата WM

15 лет назад
Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$25
2 дня
Из-за болезни я не смогла закончить работу и Анна мне очень помогла, сделала все очень качественно, красиво и в оговоренные сроки, по моей просьбе внесла необходимые доработки. При случае я буду знать к кому обращаться. Анна - успехов в работе!
Хороший заказчик. Очень рекомендую!!! Никаких проблем в работе не возникло: четкая постановка задачи, адекватная оценка труда. Чувствуется профессионализм и знание дела. Очень рекомендую!!! Сотрудничеством с Людмилой очень довольна. Буду с удовольствием работать дальше!

Заявки фрилансеров

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Анимация 2Д

    Добрый нужна анимация для одной игры под телефон. работа не сложная примерно на 10 часов работы не больше. интересуют только люди у которых есть опыт. нужна анимация 2 людей ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка баннеров

    Добрый день. Нужен дизайнер для разработки баннеров и еще некоторых элементов дизайна страниц. Местонахождение Киев. Другие города не интересны, подробности при личной встрече.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка флеш-презентации

    Имеется готовая флеш-презентация (доступна для скачивания по адресу http://files.mail.ru/KEORQW). Общие пожелания: весь сюжет остается нетронутым, но доводится до логического завершения (то есть фотографии падают на синий фон, потом картинка ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать флеш презентационной страницы сайта

    Презентационная страница сайта. - создать движение по часовой стрелки - сделать чтобы некоторые звезды мигали - через некоторое время после загрузки странички из левого нижнего угла в правый с закадровыми ...

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash-сайт

    Необходима разработка сайта похожего на: http://oliphant.fr/maquette/jfbaroni/index.html Цена, сроки и качество ваших предыдущих разработок отсылайте в приват.

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад