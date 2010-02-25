Нужно сделать или найти реалистичный эффект снопа искр от болгарки(анимированного).

примерно как здесь http://s39.radikal.ru/i086/0905/b0/54e2433317ca.jpg

Требования:

1.Эффект должен быть в виде клипа, который можно будет в дальнейшем спокойно повернуть -увеличить -уменьшить.

2.Флеш не выше 8-й версии.

3. Искры должны быть как можно более реалистичными.

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