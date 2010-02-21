На удаленную работу СРОЧНО требуется человек, который хорошо умеет рисовать в программе Flash. Образование,пол и опыт не важны. Главное ваше умение понять по телефону или при встрече, то что я хочу видеть в ...
Ряд работ по изготовлению баннеров, презентаций
Нужен сумасшедший дизайнер
Нужно выполнить ряд работ по изготовлению баннеров, презентаций.
Просто баннер не интересен, нужен креатив и изюминка. Тема: техцентр, ремонт и обслуживание автомобилей.
Показывайте свои работы, после обсуждение ТЗ.
Заранее спасибо за понимание)))!
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