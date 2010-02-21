Ряд работ по изготовлению баннеров, презентаций

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  2. Анимация
Закрыт12 заявок275 просмотров

Нужен сумасшедший дизайнер

Нужно выполнить ряд работ по изготовлению баннеров, презентаций.

Просто баннер не интересен, нужен креатив и изюминка. Тема: техцентр, ремонт и обслуживание автомобилей.

Показывайте свои работы, после обсуждение ТЗ.

Заранее спасибо за понимание)))!

15 лет назад
bestsumki
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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