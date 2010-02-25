Анимированная шапка для сайта

Есть сайт с детской тематикой. Дизайн сделан по мультику студии «Мельница» - Илья Муромец.

Нужно сделать анимированную шапку для этого сайта. В шапке должны находится 2 персонажа (Илья Муромец и его девчина), которые живут своей жизнью. Например Илья Муромец должен выполнять следующие действия: выйти из-за кадра на экран, постоять, покрутится, почесаться, пройтись, уйти с экрана, выйти с другой стороны, поставить руки на пояс, опять что-то сделать и тд. Все эти действия должны быть случайными, то есть это не мультик на таймлайне, а набор мувиков, который выбирается рандомно. Естественно не смотря на случайный выбор мувика, должна быть логическая цепочка – не должно быть такого, что Муромец вышел на экран, постоял, исчез и вышел снова на экран – пока он не уйдет с экрана, выходить он не может.

Такой же жизнью живет и его подружка (в мультике она репортер).

Так же в флешке должны присутствовать другие персонажи, но без особых действий – например с левой стороны экрана покажется князь, и тут же спрячется, справа высунется мордочка слона, покивает и тоже спрячется, на бекфоне проедет тележка.

Все персонажи есть в векторе. Так же есть мультик и игрушка, из которой можно повырезать кадры и движения персонажей.

Вес флешки должен быть в районе 1.5 метра.

Сайт имеет резиновую верстку, поэтому встает вопрос по поводу резиновости флешки. Если возможно, то в флешку нужно будет написать скрипт, который будет определять видимую область и вычислять, находятся ли персонажи в ней или нет – нужно, чтобы все действие происходило только в видимой части флешки, чтобы персонажи не выполняли ни каких действий за кадром.

Если резиновость флешки большая проблема, тогда флешку делаем статической шириной в 1180 px.