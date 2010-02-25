Требуется человек для создание красивого дизайна для игры . Также в игре должно присутсвовать псевдо-3D . ТЗ есть . Вся работа должна быть во Flash Требования : 1) Вы из Санкт-Петербурга 2) ...
Конвертировать из swf в gif
Нужно конвертировать приложенный фаил в gif, либо поменять в нем старую ссылку на новую
http://tashkent-events.info/joomla/hotels-news/61-radisson-sas-hotel-tashkent
Размер фаила не должен превышать 30-50 кб.
Чем быстрее и дешевле, тем лучше.
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