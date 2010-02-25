Конвертировать из swf в gif

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Завершен3 заявки182 просмотра

Нужно конвертировать приложенный фаил в gif, либо поменять в нем старую ссылку на новую

http://tashkent-events.info/joomla/hotels-news/61-radisson-sas-hotel-tashkent

Размер фаила не должен превышать 30-50 кб.

Чем быстрее и дешевле, тем лучше.

Joomla
15 лет назад
sadesad
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

A-Lancer
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Был рад работать с профессионалом. Задача была выполнена в считаные минуты в лучшем виде! Планирую работать с Алексеем и в будущем.
Был рад сотрудничеству с Сергеем. Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

A-Lancer
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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