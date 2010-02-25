Есть сайт с детской тематикой. Дизайн сделан по мультику студии «Мельница» - Илья Муромец. Нужно сделать анимированную шапку для этого сайта. В шапке должны находится 2 персонажа (Илья Муромец и его девчина), которые живут ...
Создание флеш из png файлов
Есть анимация из 100 кадров в формате PNG с прозрачным фоном. Необходимо сделать флеш-анимацию из этих кадров для дальнейшего создания флэш-кнопки на сайт.
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