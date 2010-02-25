Серия флеш-роликов для сайта niparuski.net

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  2. Анимация
Закрыт9 заявок299 просмотров

Требуется облечь все имеющиеся на сайте http://niparuski.net Идеи в форму коротких мультфильмов (1.5-2 минуты - вполне нормальный формат). Объем работы постоянно растет (сейчас на сайте уже порядка 80 идей - на каждую нужен ролик. Сценарий пишет либо автор ролика, либо за основу берет саму идею (сама суть проекта в том, чтобы каждая идея была представлена в виде ролика - чтобы из него можно было понять о чем Идея, даже не читая), так что сценарий как таковой уже имеется на сайте niparuski.net.

Так как проект Нипаруски.нет еще молодой - интересуют предложения, конкурентные по цене - работать будем только с самыми адекватными в этом плане авторами. Не исключена возможность увеличения стоимости каждого ролика вдальнейшем (вообще, это уже практикуется с авторами и художниками, которые работают над проектом давно и плодотворно)

Не нужно ничего мега-крутого - нас интересует раскрытие Идеи, а не графика. Вполне устраивают ролики типа Южного Парка - главное, что бы была раскрыта Идея и были узнаваемые герои - фактически, в итоге должен получиться мультсериал. Что немаловажно - ролики должно быть интересно смотреть, то есть должна присутствовать интрига.

15 лет назад
niparuski
Денис 
43 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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