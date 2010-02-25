Есть сайт с детской тематикой. Дизайн сделан по мультику студии «Мельница» - Илья Муромец. Нужно сделать анимированную шапку для этого сайта. В шапке должны находится 2 персонажа (Илья Муромец и его девчина), которые живут ...
Создать презентационный флеш ролик на сайт
Добрый день уважаемые фриласнеры.
В данный момент стоит задача разработать флешь ролик, который будет проигрываться во время входа на сайт. Сам ресурс посвящен продаже одежды от различных европейских брендов. Хочется получить динамичный ролик, который сможет представить эти бренды во всей красе, так же хочется, что бы ролик показал и красоту самой одежды от этих брендов. В данный момент длина ролика обсуждаема, планируем 30 секунд. Но хотелось бы услышать и цену за 1 секунду. Ссылка на сам сайт где будет установлен ролик: http://b-sellers.ru/
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