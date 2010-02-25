Создать презентационный флеш ролик на сайт

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Закрыт11 заявок192 просмотра

Добрый день уважаемые фриласнеры.

В данный момент стоит задача разработать флешь ролик, который будет проигрываться во время входа на сайт. Сам ресурс посвящен продаже одежды от различных европейских брендов. Хочется получить динамичный ролик, который сможет представить эти бренды во всей красе, так же хочется, что бы ролик показал и красоту самой одежды от этих брендов. В данный момент длина ролика обсуждаема, планируем 30 секунд. Но хотелось бы услышать и цену за 1 секунду. Ссылка на сам сайт где будет установлен ролик: http://b-sellers.ru/

15 лет назад
Reverent1985
Тимофей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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