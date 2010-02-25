Нужна анимация для сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт16 заявок365 просмотров

Нужно сделать флеш для сайта, как здесь: banquet.com.ua.

От нас - псд дизайн и идея анимации, но должно быть в принципе также как в примере.

В предложениях пишите цену и сроки.

Бюджет - не более 70 вмз.

15 лет назад
sadesad
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$70
4 дня

Заявки фрилансеров

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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