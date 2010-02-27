Нужно сделать флеш для сайта, как здесь: banquet.com.ua. От нас - псд дизайн и идея анимации, но должно быть в принципе также как в примере. В предложениях пишите цену и сроки. Бюджет ...
Анимация механизма.
Требуется красиво заанимировать подъемный механизм.
В наличии имеется psd дизайн и словесное описание анимации.
Работу необходимо выполнить в ближайшие дни.
В приложении тип механизма.
Выбранный исполнитель
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