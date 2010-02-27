Анимация механизма.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен10 заявок198 просмотров

Требуется красиво заанимировать подъемный механизм.

В наличии имеется psd дизайн и словесное описание анимации.

Работу необходимо выполнить в ближайшие дни.

В приложении тип механизма.

15 лет назад
Honrados
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня
Работа выполнена на отлично. Очень быстро и качественно. Рекомендую.
Приятно сотрудничать с Евгением. Постоянно на связи, предоставление всего необходимого материала, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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