Заставка для ролика

Классный заказкик!!! Четкие, ясные пояснения адекватное отношение к работе :) Оплата сразу по сдаче работы. Помимо всего Михаил очень приятный человек :) и если бы все заказчики были как он было бы мне счастье :) с радостью сделаю еще несколько работ по скольку с такими людьми не то что приятно работать, а работа превращаться в позитив :) а позитив это отдых для души и моска :)