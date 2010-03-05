Требуется профессиональный человек, который по предоставленным растровым скриншотам, определяющим серии движений персонажей сделает такие же кадры в векторе и отдаст их обратно в виде исходников Adobe Illustrator, причем в каждый персонаж Вами будут добавлены ...
Приватный для Haruka25
Нужно 2 флешки . Подробности задания согласованы.
Выбранный исполнитель
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