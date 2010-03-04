Загрузка из xml логотипов

Задача: Есть 4 разновидности movieclip и N логотипов (которые подгружаются из xml).

Определяется movieclip случайно в который будет подгружен логотип.

Нужно чтобы movieclip передвигались с правого края на левый (появляются и исчезают за экраном-зоной видимости/движения).

Движение осуществляется по оси Х. movieclip равномерно распределены по оси У.

Логотип является ссылкой (ссылка и логотип берется из xml)

В приложении схема.