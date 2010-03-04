Требуется профессиональный человек, который по предоставленным растровым скриншотам, определяющим серии движений персонажей сделает такие же кадры в векторе и отдаст их обратно в виде исходников Adobe Illustrator, причем в каждый персонаж Вами будут добавлены ...
Загрузка из xml логотипов
Задача: Есть 4 разновидности movieclip и N логотипов (которые подгружаются из xml).
Определяется movieclip случайно в который будет подгружен логотип.
Нужно чтобы movieclip передвигались с правого края на левый (появляются и исчезают за экраном-зоной видимости/движения).
Движение осуществляется по оси Х. movieclip равномерно распределены по оси У.
Логотип является ссылкой (ссылка и логотип берется из xml)
В приложении схема.
Выбранный исполнитель
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