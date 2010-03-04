Загрузка из xml логотипов

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Завершен4 заявки194 просмотра

Задача: Есть 4 разновидности movieclip и N логотипов (которые подгружаются из xml).

Определяется movieclip случайно в который будет подгружен логотип.

Нужно чтобы movieclip передвигались с правого края на левый (появляются и исчезают за экраном-зоной видимости/движения).

Движение осуществляется по оси Х. movieclip равномерно распределены по оси У.

Логотип является ссылкой (ссылка и логотип берется из xml)

В приложении схема.

15 лет назад
igor_nazarenko
Петя 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Megadoomer
Александр 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$20
1 день
Все в сроки. Качественно. Спасибо!!!
Был рад помочь) Понравилось работать с Игорем. Всё супер! Спасибо)

Заявки фрилансеров

Megadoomer
Александр 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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