Требуется профессиональный человек, который по предоставленным растровым скриншотам, определяющим серии движений персонажей сделает такие же кадры в векторе и отдаст их обратно в виде исходников Adobe Illustrator, причем в каждый персонаж Вами будут добавлены ...
Требуется характерная анимация персонажей в 3ds
Ищутся аниматоры для работы в 3ds max
с модулями характерной анимации персонажей
Biped (Mixer, Motion Flow Mode, Workbench)
Skin
Skin Wrap
Morpher
Morph-O-Matic
Cloth
CAT (Character Animation Toolkit (CAT)
Задачи
Создание скелета, оснастки персонажа, Skining, Riging, морфинг
Требуемое качество для game development среднего уровня проработки (конец 90 тых)
Интересуют как широкопрофильные спецы так и узкопрофильные по каждому модулю отдельно.
ICQ 319112225
Дмитрий
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