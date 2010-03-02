Требуется характерная анимация персонажей в 3ds

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки254 просмотра

Ищутся аниматоры для работы в 3ds max

с модулями характерной анимации персонажей

Biped (Mixer, Motion Flow Mode, Workbench)

Skin

Skin Wrap

Morpher

Morph-O-Matic

Cloth

CAT (Character Animation Toolkit (CAT)

Задачи

Создание скелета, оснастки персонажа, Skining, Riging, морфинг

Требуемое качество для game development среднего уровня проработки (конец 90 тых)

Интересуют как широкопрофильные спецы так и узкопрофильные по каждому модулю отдельно.

ICQ 319112225

Дмитрий

3ds Max
15 лет назад
Mastersky
М 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Кадры анимации персонажа

    Требуется профессиональный человек, который по предоставленным растровым скриншотам, определяющим серии движений персонажей сделает такие же кадры в векторе и отдаст их обратно в виде исходников Adobe Illustrator, причем в каждый персонаж Вами будут добавлены ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редактирование флеш ролика.

    $50

    Приветствую. Требуется отредактировать флеш ролик. 1. Изменить разрешение, сделать его меньше. 2. Подготовить для внедрения в web (добавить прелоадер и возможно расширение картинок, для более быстрой загрузки, если ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Заставка для ролика

    Заставка для видео-ролика. Продолжительность 10-30 секунд. Презентовать логотип и название компании и передать суть лозунга "Перемены к лучшему". Лого в приложение. В случае успешного запуска, возможно продолжение сотрудничества в данном направлении.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Анимация текста

    Приветствую Надо простая анимация текста. 6 пунктов текст появление их. Надо сделать сегодня. Работы там максимум на час два

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание флеш-заставки

    $250

    Требуется сделать небольшую флеш заставку: 2 таба с информацией, 2 анимационных персонажа – можно переключаться между ними, анимация выдается рандомно. Анмиация персонажей готова, исходник в FLA будут предоставлены. Желательно будет сделать ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нарисовать flash-мультик 2 мин 10 сек

    Добрый день, срочно нужно сделать красивый мультик на Flash Срок - 1 неделя, длительность ролика 2 мин 10 секунд Описание мультика в приложении. Пишите ваши предложения ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флеш ролик

    Необходим флеш ролик для показа на панели 32 дюйма. 1 реклама автомобильных ламп 2 реклама автомобильных дворников. 3 реклама запчастей для японских авто

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад