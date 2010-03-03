Требуется профессиональный человек, который по предоставленным растровым скриншотам, определяющим серии движений персонажей сделает такие же кадры в векторе и отдаст их обратно в виде исходников Adobe Illustrator, причем в каждый персонаж Вами будут добавлены ...
Прорисовка и анимирование персонажа
Добрый день!
Необходимы услуги художника-аниматора во флэш.
Для флэш-игры требуются 2 муравья (по размеру один вписан в окружность 12х12 пикс., второй в 14х14),
симпатичное изображение (можно аналогичное для обоих с разницей только в указанном размере и цвете - черный и рыжий)
+ их анимация: бег (на месте, передвижение будет программное), раздавливание, разворот (просто еще один кадр анфас)+еще пара подобных для них анимаций (подробное объяснение при начале работ).
Не хотелось бы начинать работать вслепую, не имея представления о возможностях исполнителя, поэтому, для тех кто готов, хотелось бы увидеть какой-то тестовый вариант одного муравья с одной простейшей анимацией.
С тем с кем сработаемся при хорошем качестве и приемлемой стоимости - заказ этим не ограничится.
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