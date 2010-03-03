Прорисовка и анимирование персонажа

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Закрыт10 заявок243 просмотра

Добрый день!

Необходимы услуги художника-аниматора во флэш.

Для флэш-игры требуются 2 муравья (по размеру один вписан в окружность 12х12 пикс., второй в 14х14),

симпатичное изображение (можно аналогичное для обоих с разницей только в указанном размере и цвете - черный и рыжий)

+ их анимация: бег (на месте, передвижение будет программное), раздавливание, разворот (просто еще один кадр анфас)+еще пара подобных для них анимаций (подробное объяснение при начале работ).

Не хотелось бы начинать работать вслепую, не имея представления о возможностях исполнителя, поэтому, для тех кто готов, хотелось бы увидеть какой-то тестовый вариант одного муравья с одной простейшей анимацией.

С тем с кем сработаемся при хорошем качестве и приемлемой стоимости - заказ этим не ограничится.

15 лет назад
VladG
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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