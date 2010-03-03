Задача: анимировать картинку, так чтобы она привлекала внимание, но не мусолила глаза. Либо каким-нибудь подсвечиванием контура, либо какими-то минимальными движениями внитри картинки, либо ещё что-нибудь в этом роде. Должно быть красиво!

Картинка (или уже флеш-баннер) должна быт в трёх экземплярах, точнее текст на ней, остальное одинаковое: на русском, эстонском, английском. Русская версия в приложении. Исходник без надписей в наличии.

Skype: aj_ninja