Требуется профессиональный человек, который по предоставленным растровым скриншотам, определяющим серии движений персонажей сделает такие же кадры в векторе и отдаст их обратно в виде исходников Adobe Illustrator, причем в каждый персонаж Вами будут добавлены ...
Задача: анимировать картинку
Задача: анимировать картинку, так чтобы она привлекала внимание, но не мусолила глаза. Либо каким-нибудь подсвечиванием контура, либо какими-то минимальными движениями внитри картинки, либо ещё что-нибудь в этом роде. Должно быть красиво!
Картинка (или уже флеш-баннер) должна быт в трёх экземплярах, точнее текст на ней, остальное одинаковое: на русском, эстонском, английском. Русская версия в приложении. Исходник без надписей в наличии.
Skype: aj_ninja
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