Задача: анимировать картинку

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Закрыт8 заявок249 просмотров

Задача: анимировать картинку, так чтобы она привлекала внимание, но не мусолила глаза. Либо каким-нибудь подсвечиванием контура, либо какими-то минимальными движениями внитри картинки, либо ещё что-нибудь в этом роде. Должно быть красиво!

Картинка (или уже флеш-баннер) должна быт в трёх экземплярах, точнее текст на ней, остальное одинаковое: на русском, эстонском, английском. Русская версия в приложении. Исходник без надписей в наличии.

Skype: aj_ninja

15 лет назад
freshcom
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10 месяцев назад

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