Рисунок и анимация для шапки сайта.

Здравствуйте!

Нужна рисованная и анимированная шапка для сайта по ремонту квартир. Яркий рисунок в стиле Диснея, прикольной открытки. НЕ жду картинку «всё, как настоящее».

Прикрепляю что-то вроде наброска, чтобы примерно показать, как и что должно располагаться. Шторка и листья цветка должны немного двигаться, как от дуновения ветерка. Кота на диване немного оживить (открывает – закрывает глаза, чуть шевелит хвостом, лапой). Главное, чтобы получился такой довольный и разомлевший котяра. Правая сторона рисунка должна выглядеть так, как будто только закончили ремонт и еще не убрали стремянку. Может нужно будет дорисовать какие-то детали.

Хотелось бы увидеть Ваши отклики сразу с ценой. Всем спасибо. Жду предложений.