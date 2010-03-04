Нужен спец по флеш-программированию для доработки карты россии на флеше Подробности в личку.
Анимация с текстом
Нужно сделать всплывающую анимацию/баннер, в виде сантехника и текста с информацией, предлагающей ознакомиться с материалами или обратиться за консультацией. Появляется сантехник с ключем в руке, возле которого появляется выноска (на подобии такой, как показано на Рис. 2) .
Сайт сделан на ShopCMS. Нужна возможность добавлять различный текст. Показ анимации с разным текстом на разных страницах должен быть реализован за счет размещения кода в произвольном блоке, добавленном через админку сайта. В тексте также должна быть возможность размещать ссылки.
Выноска должна выходить за пределы блока, но чтобы можно было ее закрыть, и сантехник при этом остался, а при нажатии на него, выноска опять появлялась.
Пример блока добавленного через админку на Рис. 1 (блок будет полностью пустой, без заголовка, фона, границ и т.п.)
Анимация должна быть хорошо заметна, привлекающая внимание сразу после загрузки страницы, но в формате дизайна сайта и без чрезмерной навязчивости.
Габаритная высота - около 200 пикселей.
Выбранный исполнитель
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