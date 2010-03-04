Анимация с текстом

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок347 просмотров

Нужно сделать всплывающую анимацию/баннер, в виде сантехника и текста с информацией, предлагающей ознакомиться с материалами или обратиться за консультацией. Появляется сантехник с ключем в руке, возле которого появляется выноска (на подобии такой, как показано на Рис. 2) .

Сайт сделан на ShopCMS. Нужна возможность добавлять различный текст. Показ анимации с разным текстом на разных страницах должен быть реализован за счет размещения кода в произвольном блоке, добавленном через админку сайта. В тексте также должна быть возможность размещать ссылки.

Выноска должна выходить за пределы блока, но чтобы можно было ее закрыть, и сантехник при этом остался, а при нажатии на него, выноска опять появлялась.

Пример блока добавленного через админку на Рис. 1 (блок будет полностью пустой, без заголовка, фона, границ и т.п.)

Анимация должна быть хорошо заметна, привлекающая внимание сразу после загрузки страницы, но в формате дизайна сайта и без чрезмерной навязчивости.

Габаритная высота - около 200 пикселей.

15 лет назад
zUncleAnt
Tse 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

atelievid
Андрей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$120
8 дней

Заявки фрилансеров

atelievid
Андрей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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