Графика для Flash игры

Отличные впечатления от работы с Сергеем. Задачу выполнил качественно и в срок. В общении приятный, вежливый и пунктуальный. Вникал в суть задачи, и проявлял инициативу, когда было нужно. Рад был с ним поработать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.