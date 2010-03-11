Графика для Flash игры

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен4 заявки183 просмотра

Есть игра на flash, нужна графика для нее.

~ 4 фоновых изображения

~ 7 кнопок

~ 7 объектов (2 с анимацией)

Результат должен быть в виде *.fla файла с набором символов.

Присылайте портфолио и примерные условия работы на почту [email protected] - выдам ссылку на игру.

Срок - чем быстрее тем лучше, максимальный - неделя. Возможно дальнейшее сотрудничество.

15 лет назад
n0uk
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$115
10 дней
Отличные впечатления от работы с Сергеем. Задачу выполнил качественно и в срок. В общении приятный, вежливый и пунктуальный. Вникал в суть задачи, и проявлял инициативу, когда было нужно. Рад был с ним поработать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
10 баллов!Всё доступно разъяснил,предоставил примеры,оставался на связи.Хочу также отметить что Максим оплатил всё во время.Очень приятный по общению человек.

Заявки фрилансеров

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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