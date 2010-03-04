Нанести на карту двигающиеся объекты

Есть карта Москвы.

"Немного" в объеме, нужно нанести на нее в определенных местах движемые объекты (например, Исторический музей будет как-нить мигать), а лобное место будет сверкать острием топора.

Такжепо карте с помощью пунктирных линий должны прокладываться маршруты, к примеру, под картой кнопка "вперед", пользователь ее нажимает видит движение пунктира по карте (путь должен быть задан заранее).

Далее, должны выбираться день и ночь. К примеру, пользователь нажимает на "день" и на карте остаются только определенные элементы, по такому принципу и ночь.

Давайте предложения по цене, посмотрим.

Карта по размерам с экран. Плюс должно быть несколько пунктов меню с описанием.

Креатив приветствуется!