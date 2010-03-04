Есть игра на flash, нужна графика для нее. ~ 4 фоновых изображения ~ 7 кнопок ~ 7 объектов (2 с анимацией) Результат должен быть в виде *.fla файла с ...
Нанести на карту двигающиеся объекты
Есть карта Москвы.
"Немного" в объеме, нужно нанести на нее в определенных местах движемые объекты (например, Исторический музей будет как-нить мигать), а лобное место будет сверкать острием топора.
Такжепо карте с помощью пунктирных линий должны прокладываться маршруты, к примеру, под картой кнопка "вперед", пользователь ее нажимает видит движение пунктира по карте (путь должен быть задан заранее).
Далее, должны выбираться день и ночь. К примеру, пользователь нажимает на "день" и на карте остаются только определенные элементы, по такому принципу и ночь.
Давайте предложения по цене, посмотрим.
Карта по размерам с экран. Плюс должно быть несколько пунктов меню с описанием.
Креатив приветствуется!
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