Создать эффект перелистывания страниц

Нужно сделать красивый эффект перелитсывания страниц фотоальбома. В приложении 4 фото они должны меняться перелистыванием - это и есть вся рабочая область. 2 фото на одной странице 2 на другой. Анимация будет цикличной и набор фото будет предоставлен. Обязательно показать пример похожей работы и указать цену. Для тех кто делал что то подобное это не должно занять много времени. Сроки сжатые.