Нужно сделать всплывающую анимацию/баннер, в виде сантехника и текста с информацией, предлагающей ознакомиться с материалами или обратиться за консультацией. Появляется сантехник с ключем в руке, возле которого появляется выноска (на подобии такой, как показано на ...
Флеш анимация
Уважаемые исполнители!
Необходимо сделать панель как на сайте http://www.purefishing.com/.
С предложениями в аську 238092.
Выбранный исполнитель
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