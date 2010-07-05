Нужно сделать всплывающую анимацию/баннер, в виде сантехника и текста с информацией, предлагающей ознакомиться с материалами или обратиться за консультацией. Появляется сантехник с ключем в руке, возле которого появляется выноска (на подобии такой, как показано на ...
Необходимо создать анимированный flash-диск
Задача:
0. Сделать полностью идентичный диск по функциональности и по графике как тут http://istyle.com.ua/files/svena/v12.rar
Доработки:
1. В демонстрационном варианте подгружаются фотки не из тех, что прописаны в xml, а еще те, которые ты вставлял раньше.
2. В демонстрационном варианте можно нажать на кнопку печати - не надо.
3. В разделе "Природа" есть подраздел "Земля", который отображает не то, что нужно, идет отображение раздела "Космос", вместо "Земли" (Вероятно в исходнике неправильно прописана ссылка).
4. Следующая ошибка есть во всех разделах, рассмотрим на примере "Космоса". Когда заходиш в нужную категорию ( "природа" -> "космос" -> "об'єкти космосу") Мы видим 18 фотографий, когда нажимаем на одну из них, она отображаеться крупным планом, все остальные показаны внизу, но теперь мы видим не 18 а только 13 фотографий, остальные просто не отображаються.
5. Следующая ошибка тоже довольно распространенная. Если зайти в "природа" -> "космос" -> "вивчення космосу" отображаються не все картинки. При отобжажении внизу в режиме просмотра больших фото, отображаються все фото. Данная ошибка работает случайным образом и включаеться примерно через раз.
6. Если долго смотреть фото, то через некоторое время диаграма ( диск с категориями) уменьшаеться в размере, и не переключает категории.
7. Просьба в логотипе поменять цвета на:
Природа – зелений травянистый, а ее составляющие – с оттенками зеленого (салатовый, бирюзовий изумрудный фисташковый, болотный);
Культура – красный (не кровавый, а может быть вишневый), а ее составляющие - с оттенками красного (розовый, морковный, малиновый или рубиновый, кораловый);
Я сам – синий, а составляющие – с оттенками синего (голубой, светно-голубой, васильковый, бирюзовый);
Люди – желтый, а составляющие с оттенками желтого (оранжевый, лимонный, абрикосовый, персиковый, золотой).
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