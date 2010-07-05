Необходимо создать анимированный flash-диск

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен3 заявки315 просмотров

Задача:

0. Сделать полностью идентичный диск по функциональности и по графике как тут http://istyle.com.ua/files/svena/v12.rar

Доработки:

1. В демонстрационном варианте подгружаются фотки не из тех, что прописаны в xml, а еще те, которые ты вставлял раньше.

2. В демонстрационном варианте можно нажать на кнопку печати - не надо.

3. В разделе "Природа" есть подраздел "Земля", который отображает не то, что нужно, идет отображение раздела "Космос", вместо "Земли" (Вероятно в исходнике неправильно прописана ссылка).

4. Следующая ошибка есть во всех разделах, рассмотрим на примере "Космоса". Когда заходиш в нужную категорию ( "природа" -> "космос" -> "об'єкти космосу") Мы видим 18 фотографий, когда нажимаем на одну из них, она отображаеться крупным планом, все остальные показаны внизу, но теперь мы видим не 18 а только 13 фотографий, остальные просто не отображаються.

5. Следующая ошибка тоже довольно распространенная. Если зайти в "природа" -> "космос" -> "вивчення космосу" отображаються не все картинки. При отобжажении внизу в режиме просмотра больших фото, отображаються все фото. Данная ошибка работает случайным образом и включаеться примерно через раз.

6. Если долго смотреть фото, то через некоторое время диаграма ( диск с категориями) уменьшаеться в размере, и не переключает категории.

7. Просьба в логотипе поменять цвета на:

Природа – зелений травянистый, а ее составляющие – с оттенками зеленого (салатовый, бирюзовий изумрудный фисташковый, болотный);

Культура – красный (не кровавый, а может быть вишневый), а ее составляющие - с оттенками красного (розовый, морковный, малиновый или рубиновый, кораловый);

Я сам – синий, а составляющие – с оттенками синего (голубой, светно-голубой, васильковый, бирюзовый);

Люди – желтый, а составляющие с оттенками желтого (оранжевый, лимонный, абрикосовый, персиковый, золотой).

15 лет назад
eko-n-tech
Лёзин 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$1000
30 дней
Отлично справился со сложной задачей. Всрок. Рекомендую.
Спасибо за интересный проект, надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
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