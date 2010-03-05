Разработка флеш приложения

Нужен разработчик флеш приложения следующего характера:

- это флеш приложение поставленное на портале (ембед грубо говоря)

- в приложении зарегистрированный пользователь выбирает одну из 10

фотографий звезды

- дальше он может сделать с ней следующие действия

- прикрутить ему на голову что-нибудь (губы, парик, рога, там с десяток вариантов)

- сделать что-то с руками (добавить мышцы например, гантели какие- нибудь)

- с ногами то же самое

- возможно сделать эффект похудения или наоборот "поправить" звезду

- после того, как ты отфотошопил звезду, ты можешь либо сбросить рисунок, чтобы начать с начала, либо же сохранить то, что у тебя получилось, и этот рисунок уходит на премодерацию к нам на портал.

Додумать варианты может сам дизайнер

http://www.citygame.ru/game_view_c/Fashion_Star - вот то, что нам

нужно, только тут немного другой пример (здесь нужно одеть девочку)

Укажите время исполнения и стоимость работы.