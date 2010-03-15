Разработать флешку слайдер

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  2. Анимация
Завершен9 заявок244 просмотра

Необходимо разработать флешку слайдер. Листаться будут картинки. Картинки кликабельны, к каждой привязан урл. Урлы и картинки должны браться из файла и каталога соответственно.

Подробнее во вложении.

Бюджет 25 USD.

15 лет назад
ilya62
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rozhnov
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Заказывал флешку - слайдер. Работа была выполнена качественно и в срок. Пожелания возникающие в процессе работы были учтены. Всем рекомендую!

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rozhnov
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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