Флеш шапка. Срочно! нужно сегодня.

Нужно сделать всплывающую анимацию/баннер, в виде сантехника и текста с информацией, предлагающей ознакомиться с материалами или обратиться за консультацией. Появляется сантехник с ключем в руке, возле которого появляется выноска (на подобии такой, как показано на ...