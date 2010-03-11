Анимация с колбасой

Всем привет! Итак:

- нужен мультик на флеше, сценарий ниже

- версия флеша любая, разрешение на усмотрение, самое оптимальное

- сначала нужно сделать 2-ю сцену, для оценки, приемки, и получения предоплаты 50%

- срок тестовой сцены - как можно быстрее

- срок полного проекта до 19 марта 2010г, в этот день сдача клиенту

- вся графика и звук на усмотрение исполнителя

> Сцена 1.

> Женщина идёт по супермаркету, выбирает, понравившийся её товар и аккуратно складывает в корзинку, которую держит в руке.

> Колбаса увидела покупателя и решила тоже попасть в корзину ( она сморщенная, дряблая и неаппетитная) бежит с шестом, прыгает, таким образом пытаясь попасть в корзину покупателя, но покупатель, резко её убирает. Столкновение с суровым бетоном реальности разбивает иллюзии. Совершенно очевидно, что потребителям такая Колбаса не нужна.

> Поднявшись с пола, она уныло бредет прочь из супермаркета. Видно, что героиня находится в глубочайшей депрессии и разладе с самой собой.

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> Сцена 2.

> Колбаса все также бредет. Вокруг нее бескрайние поля, над головой яркое солнце в синем небе, но сама она мрачнее тучи. Она погружена в размышления, и лихорадочно ищет решение проблемы.

> На какое-то мгновение, глаза Колбасы вспыхивают надеждой, возможно секрет успеха кроится в здоровом питании! В этот момент, она как раз проходит мимо поля с рапсом и с жадностью бросается на стебелёк растения, но рапс не оправдал её ожиданий, огонь в глазах постепенно угасает, а колбаса начинает плеваться и кашлять, а потом и вовсе становиться зелёной, падает на колени, начинает хрипеть, кашлять и чесаться. Видно, что это не совсем тот эффект, который ожидался. Кое-как отплевавшись, колбаса уползает из кадра.

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> Сцена 3.

> Живописные кущи. Колбаса бредет мимо. Ее внимание привлекают странные звуки: кусты трясутся, из них доносятся визг и отзвуки фраз с немецким акцентом.

> Колбаса заглядывает в кусты и видит, как два человека в черных кожаных трусах с подтяжками, высоких ботинках и фуражках, жарят сосиски. С характерными звуками "ЙА, ЙА! МАЙН СОСИСЕН!" Они берут из корзинки очередную жертву и беспощадно нанизывают на шампур.

> Колбаса хватается за сердце и в панике спотыкаясь, убегает отсюда.

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> Сцена 4.

> Длинная дорога, уходящая за горизонт. Колбаса в отчаянии. Она так и не нашла ничего, что помогло бы ей в решении проблем с привлекательностью. Путешествие истощило ее, и теперь она выглядит еще хуже. Она рыдает, падает на землю, и уже готова смириться со своей незавидной судьбой, поднимает глаза в небо, чтобы взмолиться к богу+

> И видит как развивается флаг с красным крестом (+ от технологии плюс), она из последних сил подходит к шикарному зданию компании, стучится и падает.

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> Сцена 5.

> Из здания выбегают санитарки. Все скрываются за стенами модного здания.

> Колбасу на каталке привезли в палату, к ней на консилиум зашли наши технологи, каждый её осмотрел, врачи-технологи отошли в сторонку посовещаться. Снова в кадре здание Технологии плюс, оно ходит ходуном, из окон валят клубы пара и разноцветных специй. Звучит позитивная музыка, доносятся удивленные вскрики колбасы, и одобрительные возгласы технологов.

> Двери компании распахиваются, из них выходит Обновленная Колбаса. Теперь она эталон привлекательности. Формы округлы и упруги, кожица гладкая и аппетитная.

> С видом стилиста выбегает Алексей, у него на вешалках несколько нарядов для колбасы, он прикладывает к ней 1, 2й, 3-й наряд, наконец, выбирает подходящий и облачает её в элегантную полупрозрачную сетку, а хвостик украшает стильной клипсой. В этом наряде формы колбасы становятся ещё более привлекательными. Технологи расстилают перед ней кранную дорожку, слышатся аплодисменты и ликующие вопли толпы.

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> Сцена 6.

> Корзина потребителя, в которую так хотела попасть Колбаса в самом начале, покорно стоит перед ней. Технологи помогают героине переступить борт, отступают назад, еще раз любуются результатом своей работы и машут на прощание Колбасе руками. И мы видим, что корзина привязана к огромному воздушному шару с логотипом "Технология PLUS", который уже поднимает нашу героиню все выше от земли, и уносит ее навстречу закату и светлому будущему.

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Обязательные требования:

1) точное выполнение обговоренных сроков, отчёт утром и вечером по Московскому времени

2) стиль анимации и графики тут http://oxanaratone.narod.ru/Sheep.swf (или в аттаче) , фоны в таком же стиле, всё простое и понятное (масяневский стиль категорически не приветствуется, разве, что какой то особый, оригинальный)

3) переводы только через Вебмани, точные суммы обговариваются - поступающие на кошельки (договорились на Х руб, приходит Х, не Х+Y)

контакты:

Roma Kraminskij

mobile: +38 093 8722740

phone: +38 0652 616572

icq: 63218857 skype: swa512