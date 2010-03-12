50 секунд Сценарий есть. После превью. Сроки - горят, основная задача сборка и анимация персонажей (с фонами и прорисовкой можем помочь) Если есть что показать сразу кидайте ссылку. Если все устраивает ...
Флеш ролик
Мне необходим небольшой мультик, продолжительностью 3-4 минуты. Это концептуальный мультфильм на социальную тему. Эскизы и необходимую информацию я предоставлю выбранному исполнителю. Сценарий мультика еще обсуждаеться.
Мне необходимо что то похожее:
http://www.youtube.com/watch?v=OSUWA2NGWJk
http://www.youtube.com/watch?v=-zul0jxupV8
http://www.youtube.com/watch#playnext=1&playnext...
http://www.youtube.com/watch#v=7IeSqVboADw&featu...
http://www.youtube.com/watch#v=SLO4mrYB-LQ&featu...
http://www.youtube.com/watch#playnext=1&playnext...
http://rutube.ru/tracks/592890.html?v=8831e46f807954...
За какую сумму вы могли бы сделать такой мультфильм?
Жду ваших предложений по стоимости и портфолио! Новички тоже будут рассматриваться.
Заявки фрилансеров
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