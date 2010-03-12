Флеш ролик

Мне необходим небольшой мультик, продолжительностью 3-4 минуты. Это концептуальный мультфильм на социальную тему. Эскизы и необходимую информацию я предоставлю выбранному исполнителю. Сценарий мультика еще обсуждаеться.

Мне необходимо что то похожее:

http://www.youtube.com/watch?v=OSUWA2NGWJk

http://www.youtube.com/watch?v=-zul0jxupV8

http://www.youtube.com/watch#playnext=1&playnext...

http://www.youtube.com/watch#v=7IeSqVboADw&featu...

http://www.youtube.com/watch#v=SLO4mrYB-LQ&featu...

http://www.youtube.com/watch#playnext=1&playnext...

http://rutube.ru/tracks/592890.html?v=8831e46f807954...

За какую сумму вы могли бы сделать такой мультфильм?

Жду ваших предложений по стоимости и портфолио! Новички тоже будут рассматриваться.