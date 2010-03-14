Даю карту Украины - она просто поделена по областях. Нужно сделать так, чтоб каждая область (ее площадь) засвечивалась и угасала, потом следующая и так все 25 областей. Сама карта будет оранжевого цвета, загорается область желтого ...
Нужна помощь создания красивой анимации в flash.
У меня есть анимация в .psd,мне нужен мастер,который сможет сделать её в flash и дополнить ещё.
Выбранный исполнитель
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