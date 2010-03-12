Флеш анимация

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  2. Анимация
Закрыт6 заявок206 просмотров

Нужно сделать покадровую флэш анимацию на CS4. Несколько роликов. Возможно постоянное сотрудничество. Требования к исполнителю: ответственность, аккуратность, скорость.

Остальные подробности на ICQ 627886573.

15 лет назад
kosmoboy
Андрей 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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