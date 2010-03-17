На сайте шаблонов выбран дизайн сайта на Flash http://www.templatemonster.com/flash-templates/26677.html Необходимо сделать аналогичный сайт но уже с информацией клиента. Требования к работе: 1. Непосредственное общение с заказчиком без посредников. 2. ...
Подкорректировать флешку
Задание простое и не сложное.
Есть исходник флэшки, анимация 15 секунд,
нужно чуть ускорить ее показ до 10 сек,
и добавить автоматический переход на сайт после завершения.
Важна стоимость, можно без портфолио.
Выбранный исполнитель
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