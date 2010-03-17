Подкорректировать флешку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен9 заявок191 просмотр

Задание простое и не сложное.

Есть исходник флэшки, анимация 15 секунд,

нужно чуть ускорить ее показ до 10 сек,

и добавить автоматический переход на сайт после завершения.

Важна стоимость, можно без портфолио.

15 лет назад
reflexart
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Gavrusha
Алёна 
34 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Хороший фрилансер, который не растягивал время исполнения и не ломил цену. Алена отлично справилась с задачей, быстро подкорректировала флэш-ролик, за что очень ей благодарен. Рекомендую для сотрудничества!
Рекомендую как заказчика, четко изложил задание, не было проблем с оплатой.

Заявки фрилансеров

Gavrusha
Алёна 
34 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад

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