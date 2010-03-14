Создать анимированный Flash сайт

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Закрыт4 заявки195 просмотров

На сайте шаблонов выбран дизайн сайта на Flash http://www.templatemonster.com/flash-templates/26677.html

Необходимо сделать аналогичный сайт но уже с информацией клиента.

Требования к работе:

1. Непосредственное общение с заказчиком без посредников.

2. Переговоры по телефону.

Звоните непосредственно заказчику по телефону 0676819574 Ирина.

HTML
15 лет назад
sheva
51 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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