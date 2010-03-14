Flash анимация нескольких объектов

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Закрыт2 заявки226 просмотров

Создать панель управления, который посредством импорта изображения создает новый кристалл.

Данный модуль должен быть анимирован и позволять добавлять неограниченное количество кристаллов (с уникальными ссылками на страницы). При наведении на изображение одной из коллекции, кристалл увеличивается в размере и в шаблоне кристалла последовательно прорисовывается исходное изображение.

Создание Новой коллекции должно осуществляться посредством ввода следующих данных:

· Название коллекции

· Описание коллекции

· Год выпуска

· Изображение (изображение должно загружаться через кнопку «Обзор». Загружаемое изображение должно автоматически масштабироваться и обрезаться по контуру кристалла).

После создания нового кристалла коллекции, кристалл становиться активной ссылкой и отображается на странице Collection.

Под кристаллом отображается наименование коллекций (в строчку. С помощью кнопки-стрелки возможно пролистать все Collection.

При смене Collection, происходит анимация кристалла.

flash-объект уже создан и данные можно передавать через data.xml

Необходимо предусмотреть, что объектов на странице будет более 10. Мое виденье - создание анимированной прокрутки. Движением мышки можно передвигать кристаллы по порядку.

Анимационные эффекты и отображаемый размер - как в примере или лучше.

Завершение - плавный возврат в исходное состояние (желательно!).

15 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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