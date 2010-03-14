Задание простое и не сложное. Есть исходник флэшки, анимация 15 секунд, нужно чуть ускорить ее показ до 10 сек, и добавить автоматический переход на сайт после завершения. Важна стоимость, ...
Flash анимация нескольких объектов
Создать панель управления, который посредством импорта изображения создает новый кристалл.
Данный модуль должен быть анимирован и позволять добавлять неограниченное количество кристаллов (с уникальными ссылками на страницы). При наведении на изображение одной из коллекции, кристалл увеличивается в размере и в шаблоне кристалла последовательно прорисовывается исходное изображение.
Создание Новой коллекции должно осуществляться посредством ввода следующих данных:
· Название коллекции
· Описание коллекции
· Год выпуска
· Изображение (изображение должно загружаться через кнопку «Обзор». Загружаемое изображение должно автоматически масштабироваться и обрезаться по контуру кристалла).
После создания нового кристалла коллекции, кристалл становиться активной ссылкой и отображается на странице Collection.
Под кристаллом отображается наименование коллекций (в строчку. С помощью кнопки-стрелки возможно пролистать все Collection.
При смене Collection, происходит анимация кристалла.
flash-объект уже создан и данные можно передавать через data.xml
Необходимо предусмотреть, что объектов на странице будет более 10. Мое виденье - создание анимированной прокрутки. Движением мышки можно передвигать кристаллы по порядку.
Анимационные эффекты и отображаемый размер - как в примере или лучше.
Завершение - плавный возврат в исходное состояние (желательно!).
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