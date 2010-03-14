Создать панель управления, который посредством импорта изображения создает новый кристалл. Данный модуль должен быть анимирован и позволять добавлять неограниченное количество кристаллов (с уникальными ссылками на страницы). При наведении на изображение одной ...
Сайт на Flash
Необходимо сделать сайт на флеш по предоставленному ТЗ. В детали пока вдаваться не буду, вот общая инфа:
Вот ролик, который демонстрирует тот эффект, которого надо будет добиться:
Можно сказать, что это финальный вид титульной страницы.
Разделы должны открываться так: при клике на кнопку меню (будет анимация при наведении примерно как у кнопок на титульной странице этого шаблона: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=26700&pr_code=33L9t31WOqbtLC8V17fqPjp7BKQe9x, кнопка светлеет, становится белой и прозрачность ее составляет 83%.
Она разъезжается от верха до низа, прижимая оставшиеся кнопки к верху и низу соответственно, в порядке их размещения на сайте.
Если нажимать на другие кнопки, происходит то же самое и для них. Анимация при наведении на кнопки + открытый раздел исчезает, становясь прежней кнопкой, занимающей свое место в меню, а нажатая - раскрывается.
Порфтолио будет немножко отличаться, там будет скроллинг превьюшек, которые при клике должны открываться в большем размере.
При клике на логотип идет переход на титульную страницу, открытый раздел сворачивается и все становится как в ролике.
Необходимо предусмотреть возможность добавления независимых кнопок, которые будут открываться в небольшой окошко поверх этого всего и будут видны только на титульном экране. Время от времени их форма и наполнение будут различаться, там будут текущие новости. При клике на такие кнопки будет открываться окошко, которое можно закрыть.
Необходимо иметь возможность модерировать весь контент, включая все разделы, портфолио и новостные кнопки, которые можно будет отключать или подключать дополнительные.
Проект прелоадера (возможны изменения по договоренности с исполнителем в пользу более удобных вариантов):
В центр белого экрана как бы капают маленькие капли краски рыжего цвета (несколько тонов- красноватые и рыжие, как на старом сайте).
Капли разбиваются и разбрызгиваются от них разлетаются брызги.
Брызги типа этих: http://s3.envato.com/files/8568/index.html
Капли падают не в одну точку, а рандомно с небольшими смещениями по высоте и ширине, но с расчетом на центр экрана.
В брызгах видны цифры загрузки процентов. Шрифт цифр как в логотипе сделать, черного цвета).
Если во время загрузки водить курсов мыши, то она оставляет за собой след вроде этого: http://s3.envato.com/files/8568/index.html но это происходит на слое ниже рыжей краски с цифрами, так что счетчик всегда поверх следа от курсора. При этом, в зависимости от положения курсора на экране - слои наклоняются и видно, что черная и рыжая краска на разных слоях, слой со следами от мыши расположен немного дальше вглубь.
ДОП. ИНФО:
Флешка должна пропорционально растягиваться без потерь и адаптироваться под любые разрешения экрана.
Валидное подключение флешки скриптами к странице.
Маленький размер флешки, она должны быстро грузиться и работать.
Информация в разделы подгружается с помощью XML. Информация может динамически меняться из админки (или руками в файле на сервере).
В частности: подгрузка нового контента в портфолио.
Код должен быть прокомментирован.
Кнопка полноэкранного режима.
Предусмотреть возможность подключения в дальнейшем новых кнопок, при чем не только в меню, а в любом месте флешки (пусть и не через админку, а руками, но чтобы своими силами или с минимальными трудозатратами, чтоб не пришлось весь код переписывать).
Защита формы обратной связи от спама на ящик админа + от спама с адреса админа через форму на сайте.
Нужны сроки, стоимость и портфолио.
Бюджет не большой, но я думаю, мы договоримся. К тому же нам нужны толковые флешеры в будущем для других проектов.
Оплата возможна налом, безналом и WM.
Сроки очень сжаты - есть что-то вроде недели +/-, но очень условно.
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