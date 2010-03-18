Внести изменения в флеш-ролик

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Закрыт8 заявок178 просмотров

Необходимо внести мелкие правки в флеш-ролик - изменить телефон и добавить слоган. Исходников нет. От вас - сроки и цена. Пишите, пожалуйста, только в проект.

15 лет назад
voltaire
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

Megadoomer
Александр 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Megadoomer
Александр 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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