Баннер на сайт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен12 заявок290 просмотров

Необходимо нарисовать баннер на сайт, информирующий о финальной распродаже.

Подробности в skype/icq

15 лет назад
ybyby
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
32 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$15
1 день
Быстро и качественно справилась с заданием! Спасибо!
Все хорошо, приятный в общении, честный заказчик!

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

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