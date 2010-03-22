Создать панель управления, который посредством импорта изображения создает новый кристалл. Данный модуль должен быть анимирован и позволять добавлять неограниченное количество кристаллов (с уникальными ссылками на страницы). При наведении на изображение одной ...
Flash анимация логотипа.
Задача:
Сделать с векторного логотипа обьемную анимацию.
Срок:
1 день.
Выбранный исполнитель
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