Сделать анимированный "еффект позолоты" логотипа

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Закрыт19 заявок268 просмотров

Есть статическое изображение логотипа в стиле "позолоты".

Нужно сделать Flash-анимацию "эффекта позолоты" на примере логотипа сайта barsky-club.com

15 лет назад
worlditpro
Башинский 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

dizswf
50 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

dizswf
50 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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