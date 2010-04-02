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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
15 лет назад
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Профессионал своего дела. Очень приятно работать - делает все четко, не обходит стороной ни одно из замечаний заказчика, НАДЕЖЕН! Продолжаю сотрудничество с этим разработчиком.
Ответный отзыв
только +
$20
10 баллов
15 лет назад
Задание выполнил качественно и главное очень оперативно. Всем советую!
Ответный отзыв
Предложил Владимиру решение по его проекту с флешем. Владимир быстро принял решение, внес коррективы, принял работу и оплатил. Надеюсь на сотрудничество и мои рекомендации! Только +
$10
10 баллов
15 лет назад
Отличная, быстрая и приятная работа! Спасибо. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Отличны заказчик! ТЗ, материалы, правки, оплата. Все на высоте!!! Рекомендую +
$10
10 баллов
15 лет назад
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Выполнено очень быстро и хорошо.
Ответный отзыв
Четкое задание, быстрое принятие решения, своевременная оплата! Заказчик, судя по предыдущим отзывам, на высоте. Только +
$10
10 баллов
16 лет назад
Мгновенно выполненное задание, такое же выполнение правок. Супер...
Ответный отзыв
Небольшая оперативная правка флешки, четко представленная информация для редактирования, Оплата. + 10 ))
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1 отзыв
от $30
от 1 дня
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