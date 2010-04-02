dizswf

Дмитрий Егоров dizswf

 
50 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы заказчиков

snn3
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Разработать flash элементы для сайта на Joomla 1.5
Joomla
Профессионал своего дела. Очень приятно работать - делает все четко, не обходит стороной ни одно из замечаний заказчика, НАДЕЖЕН! Продолжаю сотрудничество с этим разработчиком.
только +
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vovansl
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Сделать flash-часы на основе векторных изображений
Задание выполнил качественно и главное очень оперативно. Всем советую!
Предложил Владимиру решение по его проекту с флешем. Владимир быстро принял решение, внес коррективы, принял работу и оплатил. Надеюсь на сотрудничество и мои рекомендации! Только +
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BoraDesign
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Простой ролик флеш на 11 секунд
Отличная, быстрая и приятная работа! Спасибо. Буду обращаться еще!
Отличны заказчик! ТЗ, материалы, правки, оплата. Все на высоте!!! Рекомендую +
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krutomer
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов(-1)
$10
10 баллов
15 лет назад
Сделать аналог баннеров
JavaScript
Выполнено очень быстро и хорошо.
Четкое задание, быстрое принятие решения, своевременная оплата! Заказчик, судя по предыдущим отзывам, на высоте. Только +
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petrovichus
Олег 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Смена ссылок у Flash
Мгновенно выполненное задание, такое же выполнение правок. Супер...
Небольшая оперативная правка флешки, четко представленная информация для редактирования, Оплата. + 10 ))
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
от $30
от 1 дня
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