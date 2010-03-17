Создать панель управления, который посредством импорта изображения создает новый кристалл. Данный модуль должен быть анимирован и позволять добавлять неограниченное количество кристаллов (с уникальными ссылками на страницы). При наведении на изображение одной ...
Создание мультика
Нужен мультик по предоставленному сценарию.
Краткое ТЗ:
1) мульт в любой технологии
2) продолжительность около 1 мин
3) идейная нагрузка на персонажей, без озвучки
4) Срок - 5 апреля
Просьба сообщать свои финансовые условия
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