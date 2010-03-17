Создание мультика

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт17 заявок301 просмотр

Нужен мультик по предоставленному сценарию.

Краткое ТЗ:

1) мульт в любой технологии

2) продолжительность около 1 мин

3) идейная нагрузка на персонажей, без озвучки

4) Срок - 5 апреля

Просьба сообщать свои финансовые условия

15 лет назад
Talismanchik
Мария 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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