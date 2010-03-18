Создание мульт-ролика

Нужно сделать мультик ролик - 15 секунд

на Adobe Flash CS4

Сценарий для мультика

«Счастливая семья»

Знакомятся мужчина с женщиной в них стреляет амур, он дарит ей цветы, потом свадьба, дети и

в итоге общая картинка счастливая семья. Примерные картинки во вложении их можно

редактировать(чтобы было более правдоподобно, будто сам рисовал), ну и соответственно

подрисовать там что-нибудь, может анимация какая-нить будет..

В общем должен получиться небольшой ролик.

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