Необходимо создать небольшой ролик (динамическую картинку), который можно разместить на страницу сайта, для входа посетителей...
Нужен (флеш) ролик на 220 сек со звуком
Нужен ролик с описанием работы скандинавского аукциона, по аналогии с этим: http://lp.swoopo.de/neu-bei-swoopo/
Содержание:
1) визуализация логотипа (10 сек)
2) информация о том что это аукцион и тут можно купить разные товары (10 сек)
3) регистрация на сайте (10 сек)
4) покупка бидов (20 сек)
5) Что такое аукцион, общая информация (30 сек)
6) Информация о трех видах аукциона и возможности прямой покупки (4х30=120сек)
7) итог (20 сек)
Звуковая дорожка будет предоставлена.
Внизу под роликом должен также идти опсательный текст(также будет предоставлен).
Каческо исполнеения: высокое, не хуже примера.
Итого длина ролика получается 220-240 сек.
Жду предложений с конкретной ценой.
Заявки фрилансеров
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