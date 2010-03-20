Нужен (флеш) ролик на 220 сек со звуком

Нужен ролик с описанием работы скандинавского аукциона, по аналогии с этим: http://lp.swoopo.de/neu-bei-swoopo/

Содержание:

1) визуализация логотипа (10 сек)

2) информация о том что это аукцион и тут можно купить разные товары (10 сек)

3) регистрация на сайте (10 сек)

4) покупка бидов (20 сек)

5) Что такое аукцион, общая информация (30 сек)

6) Информация о трех видах аукциона и возможности прямой покупки (4х30=120сек)

7) итог (20 сек)

Звуковая дорожка будет предоставлена.

Внизу под роликом должен также идти опсательный текст(также будет предоставлен).

Каческо исполнеения: высокое, не хуже примера.

Итого длина ролика получается 220-240 сек.

Жду предложений с конкретной ценой.